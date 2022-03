Questura: riapre l’ingresso monumentale, nuovo sportello Urp e ufficio denunce

L’Urp avrà a disposizione una casella di posta elettronica istituzionale denominata [email protected] con la quale interloquirà con gli enti esterni e per altre comunicazioni

Mediagallery

Nella mattina di mercoledì 2 marzo si è svolta una cerimonia in questura davanti alle autorità civili e religiose per procedere all’apertura ufficiale dell’ingresso monumentale di via della Banca. Da oggi in poi quindi sarà operativo l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), con ricezione del pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30

Questo ufficio, che svolge una funzione di informazione, di garanzia di accesso ai servizi, di ascolto delle esigenze degli utenti, nonché di verifica della loro soddisfazione rispetto all’erogazione dei servizi stessi, è incardinato nell’Ufficio di Gabinetto ed alle dirette dipendenze del sostituto commissario Angela Amato e sarà composto anche da ulteriori due dipendenti. Il front office dell’Urp sarà collocato all’ingresso della questura di via della Banca, nello stesso locale dove è si trova il corpo di guardia, ed avrà il compito di:

1) Dare informazioni sui documenti necessari per le pratiche amministrative di:

– P.A.S. (passaporti, porto d’armi, licenze amministrative)

– Ufficio Immigrazione (permessi di soggiorno, carte di soggiorno, ecc.)

– P.A.C. (esposti) – U.P.G.S.P. (denunce, querele)

2) Dare informazioni sullo stato delle pratiche, tramite consultazione degli specifici programmi in uso ai singoli Uffici (Cen gestione passaporti, Cen stranieri web), nonché tramite il sistema scrivici del Dipartimento della polizia

3) Svolgere un servizio di assistenza, ascolto e consiglio, nonché di distribuzione di materiale informativo;

4) Svolgere un servizio di prenotazione per l’Ufficio Passaporti e o Ufficio Immigrazione:

5) L’Urp avrà a disposizione una casella di posta elettronica istituzionale denominata [email protected] con la quale interloquirà con gli enti esterni e per altre comunicazioni.

6) Ricordiamo inoltre che il cittadino può utilizzare, sulla pagina istituzionale della Polizia di Stato, il servizio “Scrivici” dove indirizzare richieste di informazioni.

L’Urp si occuperà della trattazione delle iniziative degli eventi e dei progetti che saranno divulgati dal dipartimento della polizia di Stato nonché per tutte le iniziative locali e di beneficenza che proiettano l’immagine della polizia all’esterno (es. eventi di prossimità, richieste di presenza della polizia di Stato, ecc.). L’ufficio, inoltre, nelle ore di non apertura al pubblico svolgerà operazioni di back office per la trattazione delle pratiche.

Nella medesima data verrà aperto al pubblico presso la sede centrale della Questura anche un ulteriore Ufficio Denunce che opererà esclusivamente su prenotazione.