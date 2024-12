“Qui nessuno è straniero”, il libro che racconta l’accoglienza della nostra città

Raccolte nel libro anche le voci di alcuni dei giovani che hanno toccato terra a Livorno dopo viaggi rocamboleschi e terribili: Ibrahima, Rayene, Bassidy, Waqar. Il testo è corredato da numerose fotografie scattate durante gli sbarchi e in occasione delle interviste ai giovani migranti

di Giulia Bellaveglia

Presentato dal sindaco Luca Salvetti in Fortezza Vecchia il volume "Livorno Porto Sicuro – Storie di migranti e accoglienza – Qui nessuno è straniero" realizzato dal Comune di Livorno ed edito da Sillabe. Una pubblicazione che racconta del grande lavoro di accoglienza svolto dalla città e dalla sua rete di enti e associazioni a partire dal dicembre del 2022, quando il porto di Livorno è stato individuato dal Governo come "porto sicuro" di attracco navi per lo sbarco della popolazione soccorsa dalle organizzazioni umanitarie sulle rotte migratorie del Mediterraneo.

Da allora sono stati 16 gli sbarchi. Raccolte nel libro anche le voci di alcuni dei giovani che hanno toccato terra a Livorno dopo viaggi rocamboleschi e terribili: Ibrahima, Rayene, Bassidy, Waqar. Il testo è corredato da numerose fotografie scattate durante gli sbarchi e in occasione delle interviste ai giovani migranti (FotoNovi, Laura Lezza/Getty Images, Stefanini/Silvi).

