Quindici nuovi poliziotti rafforzano la questura

Si tratta di dieci vice ispettori e cinque agenti/assistenti assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza a partire dal 2 marzo scorso. Durante l’incontro di accoglienza, il questore Stellino ha rivolto ai nuovi arrivati un saluto e i migliori auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza del loro impegno al servizio della comunità e delle istituzioni locali

Sono quindici i nuovi poliziotti entrati in servizio alla Questura di Livorno e ricevuti nella mattinata di oggi dal questore Giuseppina Stellino. Si tratta di dieci vice ispettori e cinque agenti/assistenti assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza a partire dal 2 marzo scorso.

I dieci vice ispettori saranno impiegati nei diversi uffici della Questura, dove ricopriranno incarichi con responsabilità operative e investigative. Provenienti dal ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, portano con sé un bagaglio di esperienza maturata nel corso degli anni in vari settori dell’amministrazione. Un percorso professionale che consentirà loro di offrire fin da subito un contributo qualificato alle attività quotidiane svolte a tutela della sicurezza e della legalità sul territorio.

I cinque nuovi agenti e assistenti, già in servizio operativo da alcuni anni in reparti dislocati in diverse città italiane, saranno invece destinati principalmente al controllo del territorio, rafforzando così la presenza delle pattuglie e l’attività di prevenzione in città e in provincia.

Durante l’incontro di accoglienza, il questore Stellino ha rivolto ai nuovi arrivati un saluto e i migliori auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza del loro impegno al servizio della comunità e delle istituzioni locali.

Condividi:

Riproduzione riservata ©