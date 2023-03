Raccolta del vetro: in arrivo 250 nuove campane in tutta la città

Aamps/RetiAmbiente avvia la collocazione di ulteriori 250 nuovi contenitori di colore verde. In breve tempo risulteranno 350 su tutto il territorio comunale

A regime saranno in tutto 350 le campane per il vetro e si troveranno posizionate in quasi tutta la città a disposizione dell’utenza per il corretto conferimento degli imballaggi in vetro, come le bottiglie del vino, i vasetti della marmellata o i barattoli delle conserve di pomodoro. Sono i contenitori a forma di campana di colore verde che Aamps, in collaborazione con Revet, sta collocando in vari quartieri dopo che, nei mesi scorsi, aveva attivato una sperimentazione in alcune zone per verificare quanto il servizio potesse essere apprezzato e utilizzato.

“L’esito della prova – commenta Raphael Rossi, Amministratore Unico Aamps – è risultato in linea con le nostre aspettative, avendo riscontrato che il servizio risulta congeniale alle necessità dei cittadini che ne fanno un uso continuativo, garantisce la raccolta di quantitativi anche superiori al tradizionale porta a porta ed è anche materiale di migliore qualità. Tale novità ci permette di ridurre i costi di esercizio del servizio e di ottimizzarlo senza ripercussione alcuna sulla nostra forza lavoro. In poche settimane – conclude Rossi – completeremo queste operazioni escludendo l’area Centro Allargato dove, come nell’area Pentagono, introdurremo a breve la raccolta differenziata ‘mista’ con il porta a porta per le frazioni carta-cartone, multimateriale e indifferenziato e i cassonetti stradali ‘intelligenti’ per le frazioni organico e vetro”.

La vuotatura delle campane è affidata a Revet, l’azienda di Pontedera che provvede al trasferimento del materiale riciclabile al 100% negli impianti dedicati avviando il processo di separazione, pulizia e triturazione e la conseguente trasformazione in nuovi imballaggi in vetro.

“Siamo molto felici dell’accordo trovato con il nostro socio Aamps per la fornitura e la gestione di queste campane – spiega Alessia Scappini, Amministratore Delegato Revet. Si tratta del meglio che oggi può offrire la tecnologia, visto che il sistema di vuotatura è completamente automatizzato con l’operatore che agisce stando seduto al suo posto in cabina. Inoltre grazie ai tag affissi sulle campane e al lettore presente sul mezzo siamo in grado di certificare in tempo reale l’operazione così come rilevare eventuali criticità sulle quali intervenire in tempi rapidi per la risoluzione. Il materiale raccolto è trasportato ai nostri impianti di Empoli dove viene preparato al riciclo e inviato ad appena un chilometro di distanza in una vetreria che permette di chiudere il ciclo in modo virtuoso. La Toscana è infatti l’unica regione italiana a lavorare internamente tutto il vetro raccolto, con performance eccezionali di riciclo che si assestano al 97% del raccolto”.

Aamps invita i cittadini all’utilizzo delle campane per il vetro in alternativa alla specifica raccolta domiciliare (solo per le prime settimane vi saranno entrambe le opportunità di conferimento), prestando attenzione a collocarvi solo gli imballaggi. Piccoli oggetti in ceramica, porcellana o cristallo devono invece essere buttati nei contenitori per l’indifferenziato. Gli oggetti più voluminosi di cui ci si vuole disfare, esempio neon, lastre di vetro, specchi e schermi di televisori o computer, devono invece essere portati ai Centri di Raccolta in via degli Arrotini o in via Cattaneo ma anche consegnati agli operatori previo appuntamento per il ritiro gratuito a domicilio tramite il numero verde 800.031.266.

Si ricorda che a ridosso delle campane per il vetro non dovrà essere lasciato alcun materiale. Si tratterrebbe di abbandono di rifiuti sanzionabile ai sensi del vigente regolamento comunale. È poi suggerito di evitarne l’utilizzo nelle ore serali/notturne per non creare disturbo alla quiete pubblica e rispettare il riposo dei residenti. Anche per questo motivo la vuotatura a cura di Revet è realizzata in orari diurni.

Aamps indica che è possibile individuare il nuovo contenitore stradale più vicino al proprio numero civico visionando la sezione del portale web aziendale all’indirizzo https://servizi.aamps.livorno.it/Servizi/index.php oppure chiamando gli operatori del call center al numero verde 800-031.266.

Nota bene – Cosa inserire nelle campane del vetro: bottiglie, flaconi, barattoli, imballaggi in vetro (vuotati e privati del tappo).

Cosa NON inserire nelle campane del vetro: oggetti in cristallo, lampadine e neon (a incandescenza e a risparmio energetico, oggetti in ceramica o porcellana, specchi, lastre di vetro, pyrex, tappi in metallo o plastica, vetro accoppiato, retinato, vetro al piombo, bicchieri e caraffe di cristallo/vetro, piatti di vetro/ceramica, tappi metallici, in plastica e sughero. Anche i bicchieri in vetro non possono essere inseriti (vanno nell’indifferenziato) perché contengono delle impurità (materiale non differenziabili).

