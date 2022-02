Raccolta del vetro: le nuove date per il servizio quindicinale

Prosegue la restrizione transitoria della specifica attività introdotta a causa della pandemia ancora in corso che ha decimato il personale aziendale

Gli itinerari per la vuotatura dei contenitori delle frazioni organico, carta-cartone, multimateriale e indifferenziato proseguono con la regolarità programmata, nonostante si registri ancora un significativo aumento del numero di assenze nella propria forza lavoro a causa della diffusione del virus covid-19. Prosegue invece la restrizione transitoria della raccolta degli imballaggi in vetro rivolta alle utenze domestiche che continuerà a risultare quindicinale (anziché settimanale) nei giorni/orari indicati dal calendario ma con le seguenti frequenze suddivise per aree:

Livorno nord

18 febbraio – 4 marzo – 18 marzo – 1 aprile – 15 aprile

Sant’Jacopo-Marradi

8 febbraio – 22 febbraio – 8 marzo – 22 marzo – 5 aprile

Livorno Sud

10 febbraio – 24 febbraio – 10 marzo – 25 marzo – 7 aprile

Picchianti – Porta a Terra

11 febbraio – 25 febbraio – 11 marzo – 24 marzo – 8 aprile

Livorno Est

12 febbraio – 26 febbraio – 12 marzo – 26 marzo – 9 aprile

Ardenza – La Rosa

14 febbraio – 28 febbraio – 14 marzo – 28 marzo – 11 aprile

Vittoria-Stazione-Zola

16 febbraio – 2 marzo – 16 marzo – 30 marzo – 13 aprile

Si ricorda che, dove presenti, i cittadini potranno continuare ad utilizzare i contenitori stradali a “campana”. Aamps si scusa per il momentaneo disagio che potrà essere arrecato, con l’auspicio che quanto prima possano ricrearsi i presupposti per erogare nuovamente i servizi senza alcuna restrizione. Per informazioni: 800031266 (da rete fissa), 0586416350 (da rete mobile), [email protected], pagina facebook (“AAMPS Livorno”).