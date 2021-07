Raccolta fondi in memoria di Chiara

La Croce Rossa di Livorno ha attivato una raccolta fondi in memoria di Chiara venuta a mancare il 23 luglio a 30 anni

La Croce Rossa di Livorno ha attivato una raccolta fondi in memoria di Chiara venuta a mancare il 23 luglio a 30 anni. Come spiega in un comunicato la Croce Rossa la raccolta fondi, consultabile qui (foto di Chiara tratta dal link stesso), è stata aperta in accordo con la madre come ringraziamento ai volontari dell’associazione intervenuti quel giorno per tentare di salvare la vita alla ragazza. Quanto raccolto verrà interamente devoluto al Comitato Cri Livorno per l’acquisto di attrezzature utili per l’assistenza verso il prossimo.