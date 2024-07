Raccolta fondi per la famiglia di Nicola

Foto inviata dagli amici che ringraziamo per la disponibilità

Una raccolta fondi per Nicola. La promuovono gli amici, che in questo momento preferiscono non aggiungere molte altre parole, attraverso questo link a sostegno della famiglia del 43enne scomparso il 5 luglio lasciando un vuoto enorme tra i familiari, gli amici stessi e i colleghi della Coin, dove Nicola lavorava da 20 anni.

