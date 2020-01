Raccolta PAP, le modifiche per l’Epifania

Il servizio di raccolta differenziata sarà svolto regolarmente secondo il calendario. Solo in due aree sono previste temporanee modifiche

Per lunedì 6 gennaio 2020 il servizio di raccolta differenziata porta a porta di Aamps sarà svolto regolarmente secondo il calendario. Solo in due aree sono previste temporanee modifiche al PAP al fine di ottimizzare al meglio il servizio per la giornata festiva. Per agevolare il ritiro che avverrà entro le 13 sarà quindi anticipata alle 6 l’esposizione delle frazioni previste da calendario per quei giorni a Coteto – Colline (organico) e Stadio – San Jacopo – Marradi – Fabbricotti (organico e carta). L’attività di spazzamento manuale e meccanicizzato si svolgerà regolarmente. I due centri di raccolta saranno chiusi.

Per eventuali richieste e segnalazioni il 6 gennaio 2020 il call center di Aamps sarà operativo dalle ore 8.00 alle 13.00 al numero verde 800.031.266 (da rete fissa) o al 0586.416.350 (da rete mobile). Per ulteriori informazioni: [email protected]; www.aamps.livorno.it; facebook/app (“Aamps Livorno”).