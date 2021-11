Raccolta rifiuti alle utenze non domestiche: da lunedì nuovo calendario ma stesso numero di passaggi

Inalterate anche le personalizzazioni già concordate. Assessora Cepparello: “Altre novità sul servizio di raccolta dei rifiuti rivolto alle UND saranno introdotte progressivamente nel 2022”

Prosegue la campagna informativa organizzata dal Comune di Livorno ed AAmps per ricordare a circa 130mila abitanti e 5.000 utenze non domestiche che a partire da lunedì 15 novembre saranno introdotte alcune migliorie al servizio di raccolta dei rifiuti. La novità più importante, come anticipato giorni addietro dal sindaco Salvetti, dall’assessora Cepparello e dall’Amministratore di Aamps Rossi, sarà rappresentata dall’ottimizzazione degli itinerari di raccolta e dall’introduzione di nuovi giorni e orari di esposizione dei materiali a cui necessariamente ci si dovrà attenere anche nel caso delle utenze non domestiche. “Riteniamo opportuno ricordare – dichiara Cepparello – che le utenze non domestiche non avranno stravolgimenti nel servizio in relazione al numero dei passaggi di raccolta previsti dai ‘vecchi’ calendari, così come quelli aggiuntivi già concordati con Aamps. Questi infatti non subiranno alcuna variazione. Cambieranno i giorni e gli orari, così come indicato nei calendari distribuiti in questi giorni. Si tratta di un primo step di un programma di novità sul servizio che proseguiremo anche nel 2022. Nel frattempo – conclude l’assessora – invitiamo a contattarci per eventuali approfondimenti nella certezza che potremo avvalerci della consueta collaborazione anche degli esercenti e che ci aspettiamo un fisiologico assestamento di alcuni giorni nell’erogazione del nuovo servizio proprio a partire da lunedì prossimo”.

Oltre a visionare i contenuti di una comunicazione inoltrata ad hoc ai vari domicili, le utenze non domestiche possono trovare qualunque informazione (compresi i giorni di esposizione dei materiali eventualmente già concordati e in essere) sul sito www.aamps.livorno.it, telefonare ai numeri 800031266 (da rete fissa) o ; 0586416350 (da rete mobile) oppure inoltrare un’email all’indirizzo [email protected]

Prosegue anche la programmazione con l’info point iterante per parlare direttamente con il personale AAamps (lunedì 15/11 sarà in via delle Sorgenti, ang. via della Livornina).