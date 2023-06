Raccolta rifiuti, i servizi attivi il 2 giugno

Nella festività di venerdì 2 giugno il servizio di raccolta dei rifiuti rivolto alla cittadinanza si svolgerà regolarmente. Per alcuni quartieri sono però previsti alcuni accorgimenti operativi e, pertanto, i cittadini sono invitati a prestarne attenzione.

Ecco il dettaglio:

Area Livorno Nord

Vetro: utilizzare le campane stradali più vicine al proprio domicilio

Area Ardenza – La Rosa

Organico: servizio confermato la mattina ma solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì alle 6.00 di venerdì)

Area Sant’Jacopo Marradi

Carta-cartone: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì alle 6.00 di venerdì)

Area Vittoria Stazione Zola

Indifferenziato: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì alle 6.00 di venerdì)

Area Livorno est

Organico: servizio anticipato alla mattina ma solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì alle 6.00 di venerdì)

Area Picchianti

Vetro: utilizzare le campane stradali più vicine al proprio domicilio

Livorno Sud

Multimateriale: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì alle 6.00 di venerdì)

Area Pentagono

Carta-cartone: servizio confermato la sera (esposizione dalle ore 19.30 alle 20.00)

L’azienda specifica che:

tutte le postazioni ad accesso controllato presenti nell’area “centro Allargato” verranno regolarmente vuotate

saranno attive la mattina le raccolte dedicate agli stabilimenti balneari

l’area dedicata al Mercatino del venerdì in zona Stadio verrà regolarmente pulita

i Centri di raccolta “Picchianti” e “Livorno Sud” e il “Centro del riuso creativo” saranno chiusi

Si coglie l’occasione per ricordare che da lunedì 5 giugno 2023 la raccolta degli imballaggi in vetro (es. bottiglie di vino, vasetti di marmellata, barattoli con la conserva del pomodoro) avverrà esclusivamente con l’ausilio delle campane stradali di colore verde (l’invito è ad utilizzare quelle più vicino al proprio domicilio) e, contestualmente, cesserà l’erogazione del servizio con modalità “porta a porta” che rimarrà attivo solamente nelle aree Pentagono e Centro Allargato. Ringraziamo i cittadini per la consueta collaborazione. Per ulteriori informazioni: 800-031.266, [email protected], facebook/APP (“AAMPS Livorno”).

