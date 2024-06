Raccolta rifiuti, servizi attivi il 2 giugno

Nella festività del 2 giugno rimarranno regolarmente attivi secondo la programmazione ordinaria domenicale sia il servizio di raccolta dei rifiuti sia il servizio di spazzamento e cambio di sacchetti dei cestini getta-carte

Nella festività del 2 giugno rimarranno regolarmente attivi secondo la programmazione ordinaria domenicale sia il servizio di raccolta dei rifiuti sia il servizio di spazzamento e cambio di sacchetti dei cestini getta-carte. Verranno pertanto realizzate le vuotature dei contenitori stradali presenti nelle aree Pentagono, Centro Allargato e Venezia, così come quelli già a disposizione degli stabilimenti balneari per la stagione estiva. Anche gli Operatori di Quartiere saranno presenti sul territorio supportati dalle Squadre di Pronto Intervento per la risoluzione delle eventuali criticità. Aamps coglie l’occasione per ricordare ai cittadini di disfarsi degli eventuali imballaggi in vetro (es. bottiglie di vino, vasetti di marmellata, barattoli con la conserva del pomodoro) avvalendosi delle campane stradali di colore verde più vicino al proprio domicilio.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

