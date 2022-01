Raccolta rifiuti: servizio attivo per Befana. Ecco come quartiere per quartiere

Aamps conferma il regolare svolgimento delle attività pur dovendo necessariamente adoperarsi per il “Servizio covid” in progressiva ascesa

Mediagallery

Aamps conferma il regolare svolgimento delle attività pur dovendo necessariamente adoperarsi per il “Servizio covid” in progressiva ascesa. Nella festività di giovedì 6 gennaio il servizio di raccolta dei rifiuti rivolto alla cittadinanza si svolgerà regolarmente nei seguenti termini:

Area Livorno Nord

Carta: servizio attivo la mattina

Area Ardenza – La Rosa

Multimateriale: servizio attivo (mattina)

Area Sant’Jacopo Marradi (utenze con esposizione a mastello)

Organico: servizio attivo (mattina)

Area Vittoria Stazione Zola (utenze con esposizione a mastello)

Organico: servizio attivo (mattina)

Area Livorno est

Indifferenziato: servizio attivo (pomeriggio)

Area Picchianti (utenze con esposizione a mastello)

Indifferenziato: servizio attivo (pomeriggio)

Livorno Sud

Vetro: servizio posticipato al successivo giorno indicato nel calendario

Area Pentagono

Indifferenziato: servizio attivo (sera)

I “Picchianti” e “Livorno Sud”, così come il “Centro del riuso creativo”, saranno chiusi e riapriranno venerdì 7/1. “Picchianti” e “Livorno Sud”, così come il “Centro del riuso creativo”, saranno chiusi e riapriranno venerdì 7/1.

L’Azienda aggiunge che, pur dovendo necessariamente espletare il “Servizio Covid” in progressiva ascesa, sono in corso i recuperi degli itinerari non realizzati nel preannunciato giorno di festa dell’1 gennaio durante il quale è stato riscontrato un significativo incremento nella produzione dei rifiuti.

Ringraziamo i cittadini per la consueta collaborazione.

Per ulteriori informazioni: 800-031.266 (da rete fissa), 0586416350 (da rete mobile), [email protected], facebook/APP (“AAMPS Livorno”).