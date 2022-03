Raccolta vetro: da lunedì il servizio torna ad essere settimanale

Aamps informa che a partire da lunedì 7 marzo 2022 la raccolta del vetro rivolta alle utenze domestiche tornerà ad essere settimanale (anziché quindicinale, come avvenuta nelle scorse settimane).

La restrizione era stata decisa a causa della pandemia Covid che aveva decimato il personale aziendale.

I cittadini sono invitati a controllare i consueto giorni/orari di esposizione delle frazione merceologica indicati nel calendario ordinario disponibile nelle versioni cartacee (consegnato a domicilio nel mese di novembre 2021) oppure online (presente sul sito web all’indirizzo www.aamps.livorno.it).

Si ricorda che, dove presenti, si possono continuare ad utilizzare le campane stradali di colore verde. In tali aree, infatti, non sono previste modiche nella raccolta.

Ringraziamo i cittadini per la consueta collaborazione.