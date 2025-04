Raccolti 1.632 kg di alimenti grazie a Donacibo

Studenti, insegnanti e famiglie hanno unito le forze per un obiettivo comune, aiutare chi è in difficoltà, grazie all'impegno e alla generosità di tutti sono stati raccolti 1.632 kg di alimenti

In questi giorni si è conclusa l’iniziativa “Donacibo” promossa dalla Federazione Nazionale dei Banchi di Solidarietà attraverso il Centro di Solidarietà La Strada di Livorno. Un’iniziativa straordinaria realizzata in collaborazione con le scuole locali a favore dell’Emporio Solidale di Fondazione Caritas. Questo progetto ha visto la partecipazione attiva di studenti, insegnanti e famiglie che hanno unito le forze per un obiettivo comune: aiutare chi è in difficoltà.

Grazie all’impegno e alla generosità di tutti, sono stati raccolti ben 1.632 kg di alimenti. Questo risultato non solo dimostra la sensibilità della comunità verso le problematiche sociali, ma evidenzia anche l’importanza della solidarietà e della condivisione. Ogni pacco di cibo raccolto rappresenta un gesto di amore e supporto per le persone che si trovano in situazioni di bisogno.

Le scuole hanno svolto un ruolo fondamentale in questa iniziativa, incoraggiando gli studenti a riflettere sull’importanza della solidarietà e dell’aiuto reciproco. Attraverso attività didattiche e momenti di sensibilizzazione, i ragazzi hanno potuto comprendere il valore di donare e come anche un piccolo gesto possa fare la differenza nella vita di qualcuno. Fondazione Caritas Livorno desidera ringraziare di cuore Il Centro di Solidarietà La Strada e tutte le scuole che hanno partecipato a questa raccolta. Ogni contributo, grande o piccolo che sia, ha avuto un impatto significativo e ha dimostrato che insieme possiamo costruire una comunità più forte e solidale. L’iniziativa “Donacibo” non è stato solo un successo in termini di quantità di alimenti raccolti, ma è un esempio tangibile di come la collaborazione e la generosità possano trasformare le vite delle persone. Continuiamo a lavorare insieme per un futuro migliore, dove nessuno venga lasciato indietro.

Grazie di cuore a tutti

Sc. Primaria Pilo Albertelli

Sc. Primaria Razzauti Sc. Primaria RODARI

Sc. Infanzia BENETTI

Sc. Primaria DE AMICIS

Sc. Primaria COLLODI

Sc. Primaria GRAMSCI

Sc. Infanzia B. MUNARI

Sc. InfanziaLA PALAZZINA

Sc. Second. 1° Gr. MICHELANGELO

Sc. Second. 1° Gr. G.FATTORI

Sc. Infanzia BARRIERA MARGHERITA

Sc. PrimariaB. BRIN

Sc. Second. 1° Gr. XI MAGGIO

Ist. Alberghiero IPSAR

Ist. Sup. Geometri BUONTALENTI Ist. Sup. NauticoA. CAPPELLINI [lst. Sup. Profess. ORLANDO Sc. Second. 1° Gr.G. MAZZINI Sc. Second. 1° Gr.ex GAMERRA (MAZZINI)

Ist. Sup. Scientifico F.ENRIQUES

