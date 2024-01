Rachele nel cast della nuova fiction I fantastici 5

A sinistra Rachele Luschi, 24 anni (immagine tratta da Mediaset Infinity)

Martedì 16 e mercoledì 17 gennaio le prime due puntate delle nuova serie tv di canale 5 con Raoul Bova. Nel cast anche la giovane attrice livornese Rachele Luschi, 24 anni

C’è anche la livornese Rachele Luschi, 24 anni, ex studentessa del Vespucci indirizzo linguistico, segno zodiacale gemelli, nel cast della nuova fiction di Canale 5 I fantastici 5 con Raoul Bova. Rachele recita nel ruolo di una delle due figlie di Riccardo – l’allenatore di quattro velocisti paralimpici della NovaLux che ha dedicato tutta la sua vita all’atletica trascurando le sue due figlie – il personaggio interpretato dall’attore e regista classe 1971. Martedì 16 e mercoledì 17 gennaio le prime due puntate. Complimenti a Rachele che ha frequentato a Roma la scuola di recitazione YD’Actors – Yvonne D’Abbraccio Studio ed ha già ottenuto parti cinematografiche in L’Ombra di Caravaggio (di Michele Placido, 2022) e Shake (di Giulia Gandini, 2023), nel video del brano Niente (2021) di Ultimo e nel video della canzone Mal di gola (2021) dei The Kolors.

