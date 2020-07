Raffaele Alessandri è il nuovo direttore generale di Aamps

Originario di Ferrara è stato presentato ufficialmente alla stampa il 1°luglio

di Letizia D'Alessio

Raffaele Alessandri è il nuovo direttore di Aamps. La presentazione ufficiale è avvenuta il 1°luglio nella sede di via dell’Artigianato alla presenza del sindaco Luca Salvetti, degli assessori Giovanna Cepparello e Gianfranco Simoncini e dell’amministratore unico Raphael Rossi. Originario di Ferrara, Alessandri negli ultimi anni ha lavorato in Clara Spa, ricoprendo lo stesso ruolo che ora andrà a svolgere nell’azienda di rifiuti livornese. La scelta del direttore – sono 15 le domande arrivate – è sicuramente un passaggio fondamentale per la riorganizzazione della società partecipata: “Pian piano stiamo mettendo a posto i tasselli, allo scopo di creare un bel ‘puzzle’. Aamps ha bisogno di un maquillage totale e il lavoro del nuovo direttore non è semplice ma sicuramente rappresenta un asse portante. – ha affermato il sindaco Salvetti – la vecchia governance aveva creato numerosi problemi, così si è reso necessario fare uscire l’azienda da questo stallo. Sicuramente poi la strada del concordato poteva essere non intrapresa ma avrebbero potuto scegliere la ristrutturazione del debito”. Un altro cambiamento riguarda anche il riordino vero e proprio del servizio: “Dobbiamo puntare – ha ricordato Cepparello – a migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata”. Ma la qualità dell’azienda passa anche dal rapporto che si instaura coi lavoratori. È così che la pensa anche Gianfranco Simoncini che si augura il miglioramento delle condizioni economiche della partecipata e vede in Raffaele Alessandri la persona giusta per risollevare le sorti di Aamps. Molte speranze sul neo-direttore le nutre anche l’amministratore unico Raphael Rossi: “Mi aspetto grandi risultati. Abbiamo messo a cuocere vari argomenti e in queste settimane ci lavoreremo. La mia speranza è che a breve possano arrivare effetti positivi”. Ma nei primi 100 giorni del suo mandato Alessandri che cosa farà? “Innanzitutto conoscere la città e l’azienda, poi lavorare sugli obiettivi principali come il potenziamento dei servizi di raccolta. Le persone che lavorano qui hanno grosse aspettative e io non voglio deluderle, così come quelle dei cittadini. Sarà fondamentale ascoltare tutti, tuttavia non intendo cancellare ciò che di buono è stato fatto”.