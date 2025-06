“Ragazzi e ragazze, rispettate il Moletto di Antignano”

L'appello del presidente Del Re: "Anche se parliamo di una minoranza, perché onestamente la maggior parte di coloro che frequentano questo posto non si comportano così, non è accettabile. Soprattutto pensando a quanto noi del Circolo e i gestori del bar facciamo ogni giorno nel nostro piccolo per tenere pulito e sensibilizzare i giovani su questa tematica"

“Ragazzi e ragazze, rispettate il moletto e rispettate l’ambiente”. L’appello è del presidente del Circolo Arci Pesca Antignano Luigi Del Re, che ringraziamo per la disponibilità, commentando le foto scattate stamattina intorno alle 6 da una lettrice al Moletto di Antignano in cui si notano bottiglie e cartacce abbandonate sulla spalletta del porticciolo. “Purtroppo è una situazione che si ripete spesso e anche se parliamo di una minoranza, perché onestamente la maggior parte di coloro che frequentano questo posto non abbandonano la spazzatura, non è un comportamento accettabile. Soprattutto pensando a quanto noi del Circolo e i gestori del bar facciamo ogni giorno nel nostro piccolo per tenere pulito e sensibilizzare i giovani su questa tematica: lungo la spalletta abbiamo posizionato dei secchielli, nell’area bar ci sono i posacenere, i cestini più grandi e i bidoni per la differenziata e un cartello ricorda i tempi di biodegradabilità. Senza contare che almeno una volta l’anno, a fine estate, se non due volte, fornendo noi l’attrezzatura come pinze e sacchi invitiamo tutti a partecipare ad una pulizia collettiva della scogliera. Colgo l’occasione per ringraziare Aamps che comunque, come avvenuto stamattina, effettua la pulizia”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©