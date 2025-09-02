“Ragazzi, ho recuperato il vostro pallone acquistato con sacrifici”

Il pallone in questione

L'appello di una donna che mossa "dal desiderio di restituire il pallone ad un gruppo di ragazzini che stava giocando in zona Garibaldi" ha pubblicato un post su Facebook. L'iniziativa, nella sua semplicità, ha subito riscosso l'apprezzamento degli utenti. Brava Ale

“Sono mossa dal desiderio di restituirglielo. Chissà, forse mi sono immedesimata in loro alla loro età. E poi da quello che mi hanno raccontato ho capito che lo hanno acquistato con sacrificio e quindi “. A parlare è Ale, che ringraziamo per la disponibilità, raccontando un episodio nel tentativo di rintracciare i proprietari del pallone. Sì, il protagonista è un pallone di colore bianco, rosso e verde con il quale qualche settimana fa stava giocando vicino casa di Ale, in zona Garibaldi, un gruppo di ragazzini tra i 12 e i 17 anni fino a quando non è finito in un punto complicato da raggiungere. “Quel giorno, per più di 40 minuti, abbiamo provato a recuperarlo insieme senza però riuscirci”. Poi, per così dire, la svolta. “Un amico, anche grazie al vento, è riuscito a farlo venire giù e ora che ce l’ho tra le mani vorrei poterglielo ridare anche perché ho capito che ci tenevano molto avendolo pagato 45 €”. E così la donna oggi ha scritto un post Fb nella speranza di rintracciarli. Un’iniziativa che nella sua semplicità sta riscuotendo l’apprezzamento degli utenti che commentano con “sei un mito”, “più gente come te”, “che carina che sei”.

