Rai 1 con Camper a Livorno tra Palio e tour dei fossi

Nel selfie, l'inviato di Camper Lorenzo Branchetti. Il Milo Cotogno dell'amata trasmissione per bambini Melevisione, riconosciuto e fermato in Venezia per dei selfie da tantissimi ragazzi

L'inviato del programma Lorenzo Branchetti è stato accompagnato nel giro dei canali dall'attore Algranti e dal presidente del Salviano Marra, che durante le riprese tv hanno messo in risalto la storia e la tradizione delle gare remiere. Branchetti si è poi recato alla Terrazza dov'era in corso il Palio. La Fondazione Lem fornirà alla trasmissione di Rai 1 alcune immagini della gara da montare nel servizio che dovrebbe andare in onda lunedì 8 luglio

La trasmissione estiva di Rai 1 Camper era a Livorno sabato 29 giugno per un servizio. Accompagnato dall’attore livornese Giorgio Algranti e dal presidente del rione Salviano Alessio Marra, l’inviato Lorenzo Branchetti – volto conosciutissimo per essere stato il folletto Milo Cotogno dell’amata trasmissione per bambini Melevisione, tanto da essere stato riconosciuto e fermato per dei selfie da tantissimi ragazzi in Venezia dove si è recato per una passeggiata – ha realizzato insieme alla sua troupe un tour dei canali della Venezia. Nel corso delle riprese televisive, durante le quali potremo ammirare anche il passaggio in notturna sotto piazza della Repubblica del Voltone illuminato, Algranti e Marra hanno illustrato la storia della città e delle sue tradizioni legate alle gare remiere. Lorenzo “Milo” Branchetti si è poi recato alla Terrazza Mascagni dov’era in corso il Palio Marinaro per delle riprese della Terrazza stessa (la Fondazione Lem fornirà alla trasmissione le immagini della gara da montare nel servizio che dovrebbe andare in onda lunedì 8 luglio). Da aggiungere infine che: se di Algranti forse tutti sanno che ha alle spalle quasi 30 anni di carriera da attore e che è anche un produttore cinematografico, di Marra forse non tutti sanno che non è la sua prima volta in tv. Nel 2023 ha partecipato alla trasmissione Il Provinciale con Federico Quaranta. Inoltre, come attore può vantare di aver recitato una parte nel film Un altro ferragosto di Virzì e recentemente nel film Tutto quello girato a Livorno in queste settimane con protagonisti gli attori Incontrada e Bonini.

Condividi:

Riproduzione riservata ©