Reazione a catena, I dai e dai sono tornati

Il trio in partenza dalla stazione di Livorno verso gli studi Rai di Napoli e una immagine tratta dalla Rai dell'ingresso in studio dopo l'annuncio di Liorni

Difenderanno il titolo conquistato la scorsa edizione, domani la prima partita. Il trio: "Siamo emozionatissimi, speriamo di riprendere subito il ritmo". Non resta quindi che incrociare le dita e fare il tifo per loro. Ragazzi, Livorno non vede l'ora! Basti dire che il nostro post Fb della loro vittoria nel 2023 ottenne 12.000 like

Ve li ricordate? Loro sono Simone Costagliola, Simone Mariottini detto Mario e Marco Voir e insieme formano I dai e dai, il trio di concorrenti livornesi di Reazione a catena divenuti famosi l’estate scorsa, prima, per essere stati i campioni del quiz di Rai 1 per 27 puntate e poi per aver vinto il torneo dei campioni di Reazione a Catena. Ebbene, i tre amici livornesi sono tornati. Due giorni fa durante una puntata Marco Liorni, insieme a Pino Insegno, ha annunciato il loro ritorno. Domani 30 ottobre giocheranno quindi la loro prima partita del torneo chiamato La sfida dei campioni che vede in gara i campioni di questa edizione e della edizione precedente per un totale di 8 squadre tra cui, appunto I dai e dai. Che di fatto, quindi, sono chiamati a difendere il titolo conquistato nel 2023. “L’esperienza dello scorso anno ce la porteremo nel cuore per sempre così come l’affetto dei livornesi e poterla ripetere è fantastico – spiega Simone Costagliola, che ringraziamo per la disponibilità – a nome del gruppo – e poterla ripetere è fantastico. Non ci abbiamo pensato un attimo a dire di sì. Siamo emozionatissimi, speriamo di riprendere subito il ritmo augurandoci di riportare Livorno a vincere”. Allora non resta che incrociare le dita e fare il tifo per loro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©