Reddito di cittadinanza sospeso, ecco cosa fare

I cittadini livornesi che hanno ricevuto da Inps tramite Sms la comunicazione di sospensione del reddito di cittadinanza e la conseguente indicazione di rivolgersi ai servizi sociali devono comportarsi in questo modo:

– rivolgersi allo sportello di Segretariato Sociale del Comune di Livorno, in via Pollastrini 5, prendendo appuntamento al numero di telefono 0586/824133 nei giorni di martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 per effettuare un colloquio di valutazione multidimensionale del bisogno al fine di una eventuale presa in carico.

Il Comune precisa che l’effettiva riattivazione del beneficio rimane di esclusiva competenza dell’istituto Inps.

