Referendum. Si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo: info utili

Domenica 22 e lunedì 23 marzo i cittadini livornesi saranno chiamati ad esprimere il loro voto in occasione del Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"

Domenica 22 e lunedì 23 marzo i cittadini livornesi saranno chiamati ad esprimere il loro voto in occasione del Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

Testo del quesito referendario

A seguito dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di Cassazione, con la quale è stata dichiarata legittima e ammessa la richiesta depositata il 28 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 138, secondo comma, della Costituzione – con DPR 7 febbraio 2026, pubblicato nella GU n. 31 del 7 febbraio 2026, è stato riformulato il quesito del referendum popolare confermativo da sottoporre agli elettori e che risulta il seguente:

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?».

Sulla pagina dedicata al Referendum del sito internet del Comune, disponibile all’indirizzo https://www.comune.livorno.it/it/documenti_pubblici/referendum-22-23-marzo-2026, sono fornite informazioni relativamente ai servizi del Comune in occasione della votazione, sulle modalità di voto e alle istruzioni per presidenti di seggio e scrutatori.

Corpo elettorale

In base ai dati aggiornati al 15° giorno antecedente le elezioni, a Livorno gli aventi diritto al voto per i Referendum popolari sono 121470.

Sezioni elettorali provvisorie

Le sezioni ubicate presso la scuola primaria Micheli di piazzale XI Maggio, causa importanti lavori di ristrutturazione, sono state trasferite provvisoriamente nel complesso scolastico delle scuole Fermi-Campana di via Stenone, specificamente:

le sezioni elettorali nn. 73,74,75 e 76, presso la scuola secondaria di primo grado “Enrico Fermi” in via Stenone n. 12 (piano primo);

le sezioni elettorali nn. 24,25,26,27,28,29,30,31 e 32 presso scuola primaria “Campana” in via Stenone n. 18 (piano terra e primo piano).

Servizio taxi gratuito

Al fine di agevolare il raggiungimento delle sezioni elettorali, come già in occasione delle precedenti consultazioni Regionali del 2025, il Comune attiverà un servizio taxi gratuito con partenza, ogni 15 minuti, dal piazzale XI Maggio n.7, angolo via Lamarmora, e arrivo in Via Stenone davanti alle scuole elementari Campana e ritorno.

Come si vota

Per votare occorre presentarsi al proprio seggio muniti della tessera elettorale e di un documento d’identità rilasciato da una pubblica amministrazione o da un ordine professionale; sono valide anche le tessere rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia.

L’elettore può esibire la ricevuta della richiesta della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Rilascio Tessere elettorali

UFFICIO ELETTORALE (piazza del Municipio 50)

SPORTELLO AL CITTADINO AREA NORD (Piazza Saragat 1)

SPORTELLO AL CITTADINO AREA SUD (Via Settembrini 33)

Nei giorni di votazione sarà attivo il servizio anche presso:

Scuola Media “Micali“, succ. via degli Archi 66;

Scuola Elementare “Villa Corridi“, via del Vecchio Lazzaretto n. 26;

Scuola Elementare “Campana“, via Stenone 18.

Altri Servizi Anagrafici

UFFICIO ANAGRAFE

CENTRO SERVIZI AREA NORD (Piazza Saragat 1) e SUD (Via Settembrini 33)

Votare con l’assistenza di un accompagnatore

Le certificazioni possono essere rilasciate dall’Azienda sanitaria locale.

Calendario predisposto da Asl Toscana Nord Ovest:

CENTRO SOCIO SANITARIO LIVORNO NORD – Via Fiera di S. Antonino 3

Servizio oculistico presso Ospedale di Livorno.

PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALI CIVILI DI LIVORNO – Viale Alfieri, 36

Indicazioni del Ministero dell’Interno con Circolare DAIT n. 32/2026 e riferimento alla Carta EU DISABILITY rilasciata da INPS.

Servizio trasporto elettori non deambulanti

Servizio a cura del Comune di Livorno.

Votare in una sezione priva di barriere architettoniche

Elenco delle scuole:

Scuola elementare “M. D’Azeglio”

Scuola elementare “C. Bini”

Scuola media “G. Borsi”

Scuola elementare “A. Benci”

Scuola elementare “Campana”

Scuola media “Micali”

Scuola elementare “E. De Amicis”

Scuola media “San Gaetano”

Scuola media “G. Mazzini”

Scuola elementare “G. Puccini”

Scuola media “E. Fermi”

Scuola elementare “A. Modigliani”

Scuola media “Michelangelo”

Scuola elementare “G. Rodari”

Scuola elementare “A. Razzauti”

Scuola elementare “P. Albertelli”

Scuola media “Brin XI Maggio”

Scuola media “B. Brin”

Scuola elementare “C. Cattaneo”

Scuola elementare “G. Carducci”

Scuola elementare “A. Gramsci”

Scuola elementare “P. Thouar”

Scuola elementare “Villa Corridi”

L’elettore non deambulante che si reca a votare in un seggio privo di barriere architettoniche diverso dal suo, deve esibire al seggio, oltre alla tessera elettorale, un’attestazione medica appositamente rilasciata, gratuitamente, dall’Azienda Sanitaria (nel paragrafo precedente è riportato il calendario dell’Azienda Sanitaria con orario e sedi dove vengono effettuate le visite). La certificazione va bene anche se rilasciata in precedenza per altri scopi. In alternativa può essere esibita una copia autentica della patente di guida speciale.

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