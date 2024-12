Regalo di Natale di Fondazione Lem e QuiLivorno.it: biglietto omaggio per la pista sul ghiaccio

Per ottenere il ticket omaggio basterà cliccare sul link presente in pagina e compilare il form con nome, cognome e indirizzo e-mail. Il biglietto sarà spendibile dal lunedì al venerdì escluso i festivi. La pista del ghiaccio rimarrà aperta fino al 10 gennaio

A Natale puoi. Cantava così un noto jingle pubblicitario che da anni ormai è entrato nelle case di tutti gli italiani. E proprio a Natale grazie a Fondazione Lem in collaborazione con QuiLivorno.it, arriva l’omaggio per tutti i nostri lettori: un biglietto gratuito per la pista di pattinaggio di piazza della Repubblica. In tutto saranno 500 i ticket messi a disposizione per questo magico Natale.

Come fare ad ottenerlo? Basterà cliccare su questo link e compilare il form con nome, cognome e indirizzo e-mail e poi cliccare su ottieni biglietto.

I biglietti omaggio saranno utilizzabili dal lunedì al venerdì escluso i giorni festivi.

La pista del ghiaccio rimarrà aperta in piazza della Repubblica fino al 10 gennaio compreso.

