Regione: Giani in tour nei Fossi

Il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani a Livorno sui canali medicei con Salvetti, Gazzetti e Maritan: "Valorizzare i canali in prospettiva della ripresa turistica"

“Dobbiamo valorizzare Livorno in prospettiva della ripresa turistica. E questo sopralluogo attraverso la via dei Fossi medicei ne è un esempio. Partiamo anche da qui. Un circuito suggestivo in una logica che comprenda il percorso della Fortezza Vecchia connessa alla Fortezza del Buontalenti proprio attraverso i fossi interni”. Così, si è espresso il 27 maggio il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani a Livorno (foto Amore Bianco) per una visita lungo i Fossi insieme al sindaco Luca Salvetti. Ad accompagnarlo anche il consigliere del Pd in Regione Francesco Gazzetti e la comandante della Polizia municipale Annalisa Maritan. “Livorno – prosegue Giani – è il centro portuale della Toscana, una porta verso il mondo, ma anche un centro dalle straordinarie potenzialità politico culturali. E i Fossi ne sono proprio un esempio arricchendo la città di una bellezza straordinaria e di potenziale attrattivo. Oggi siamo partiti dalla Fortezza Vecchia che rappresenta qualcosa di forte e bello. Ringrazio il sindaco Salvetti che ha una grande sensibilità su questo tema. Oggi con questo giro possiamo vedere quella che un giorno potrà essere una fonte esclusiva e ineguagliabile di attrazione per il flusso turistico”.