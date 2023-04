Renato Zero sui social: “Livornesi, impossibile dimenticarvi”

Foto tratta dalla pagina Fb Renato Zero

Dopo il concerto del 18 e 19 aprile, Renato Zero ha affidato a Instagram e Facebook il saluto a Livorno. “Gli stessi sorrisi. La stessa energia. Una accoglienza sempre fragrante e schietta! Livorno che non cambia, che mantiene un profilo alto e accattivante. Impossibile dimenticarvi!!! Grazie per avermi donato così tanto amore. Il sempre vostro Renato”. Migliaia i commenti dei suoi fan a queste parole al miele.

