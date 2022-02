Respinto dalla banca perché senza green pass, impedisce ai clienti di entrare: multato

L'uomo senza lasciapassare verde avrebbe impedito ad altri clienti di entrare dentro la banca generando confusione e costringendo così la polizia ad intervenire

Caos intorno a mezzogiorno di mercoledì 2 febbraio fuori dai cancelli di una banca cittadina a causa di un livornese, classe 1959, che non è stato fatto entrare nell’istituto di credito perché sprovvisto di green pass. Come da normativa vigente dal 1° febbraio, infatti, è necessario il lasciapassare verde per servirsi degli sportelli bancari.

L’uomo, per tutta risposta, avrebbe impedito ad altri clienti di entrare dentro la banca generando confusione e costringendo così la polizia ad intervenire.

Il 62enne è stato dunque identificato e multato secondo quanto stabilito dall’ultimo decreto governativo e fatto allontanare dagli agenti delle volanti.