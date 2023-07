Restaurati e riaccesi i due Mostri Marini in piazza Colonnella

Riprodotte nel 1958 su calco originale di Pietro Tacca, il 19 luglio le due fontante sono state inaugurate dal sindaco Salvetti: "Sono un simbolo di Livorno. Restaurate nel 1999 da Asa, dal 2008 non erano più funzionanti. Ora rispetto, non siano un cestino. Vigileremo"

Nuova vita per le due fontane restaurate dei Mostri Marini in piazza Colonnella. Riprodotte nel 1958 su calco originale di Pietro Tacca, il 19 luglio sono state inaugurate dal sindaco Salvetti e dall’assessora all’Urbanistica Silvia Viviani. “Sono un simbolo di Livorno. Restaurate nel 1999 da Asa, dal 2008 non erano più funzionanti. Due anni fa è iniziato il lavoro che ha portato al restauro. Tra settembre e ottobre l’avvio dei lavori dei portici di via Grande. Ora serve il rispetto verso queste due opere. Non siano un cestino. Vigileremo” ha detto il sindaco che poi notando l’assenza di acqua da un foro di una delle statue ne ha chiesto il ripristino. Per poi concedere la foto al titolare del Vinaino che ha riprodotto le due statue sulla saracinesca.

