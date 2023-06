Revocato il divieto temporaneo di balneazione alla Bellana e alla Scalinata di Antignano

Revocato il divieto temporaneo di balneazione riguardante la Bellana e la Scalinata di Antignano. Rimane ancora in vigore il divieto temporaneo alla Terrazza Mascagni

È revocato dal 9 giugno con ordinanza firmata dal sindaco il divieto temporaneo di balneazione riguardante la Bellana e la Scalinata di Antignano. Per questi due tratti di mare, infatti, è arrivato il via libera di Arpat dopo l’esito favorevole dei campionamenti disposti per controllare la qualità delle acque interessate nei giorni scorsi da sversamenti degli scaricatori di piena delle fognature bianche. Rimane ancora in vigore, invece, il divieto temporaneo alla Terrazza Mascagni, dove uno dei prelievi ha dato esito sfavorevole. Divieto di balneazione anche alla foce del Rio Felciaio, già stabilito per tutta la stagione balneare 2023 con ordinanza dell’aprile scorso, in attesa della conclusione degli interventi di risanamento programmati.

