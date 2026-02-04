Rianimato in palestra da staff e clienti: “E’ stato un lavoro di squadra”

L'istruttrice Francesca ha iniziato per prima il massaggio cardiaco poi proseguito da tre clienti che lavorano in ambito sanitario; Andrea Luci, istruttore e co-titolare della palestra, è corso a prendere il defibrillatore; l'istruttrice Valentina ha chiamato l'ambulanza. Il titolare Lorenzo: "Grazie a tutti per la prontezza". L'uomo stava correndo sul tapis roulant quando ha avuto un malore

“Ringrazio tutto lo staff presente per la prontezza con la quale è intervenuto. E’ stato un lavoro di squadra”. A parlare è Lorenzo, che ringraziamo per la disponibilità, uno dei titolari della Evo One al Parco Levante dove nel pomeriggio di oggi si sono vissuti momenti di grande apprensione. Un cliente classe ’71, mentre correva sul tapis roulant, ha avuto un malore ed è caduto battendo la testa sul bordo del macchinario finendo poi a terra. A rendersi immediatamente conto della gravità della situazione sono state le istruttrici Valentina e Francesca e Andrea Luci, istruttore e co-titolare della palestra insieme a Lorenzo. Andrea è corso a prendere il defibrillatore; Valentina ha chiamato l’ambulanza; Francesca ha iniziato per prima il massaggio cardiaco. “In palestra si stavano allenando un uomo e due donne – prosegue Lorenzo – che lavorano in ambito sanitario e in un attimo si sono precipitati verso Francesca proseguendo le manovre rianimatorie anche con l’uso del defibrillatore che ha fatto partire la scarica”. Nel frattempo sul posto è sopraggiunta un’ambulanza che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Fortunatamente il paziente si sarebbe ripreso. “Oltre allo staff vorrei ringraziare – conclude Lorenzo – la Cecchinicuore Onlus, l’associazione alla quale ogni anno ci rivolgiamo per la formazione annuale. In particolare Fabrizio Bonino e il dottor Cecchini. Non succede ma se purtroppo, come questa sera, succede il personale deve sapere come intervenire”.

