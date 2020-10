Riaperto il ponte di via Mondolfi

Il tratto era stato chiuso a fine settembre per consentire lo svolgimento di alcuni lavori particolarmente impegnativi nell'ambito delle opere post-alluvione

Mediagallery Anche il presidente della Regione Giani alla cerimonia di riapertura

Con circa una settimana di anticipo rispetto a quanto annunciato ha riaperto al traffico nel tardo pomeriggio del 23 ottobre il ponte di via Mondolfi all’Ardenza (foto tratta dal profilo Fb del sindaco). Il tratto era stato chiuso a fine settembre per consentire lo svolgimento di alcuni lavori particolarmente impegnativi nell’ambito delle opere post-alluvione per la mitigazione del rischio idraulico. Nello specifico questi lavori, eseguiti dal Genio Civile della Regione Toscana, riguardano lo spostamento a valle del punto di immissione del fosso Forcone nel rio Ardenza. Anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il Prefetto di Livorno Paolo d’Attilio hanno voluto partecipare alla breve cerimonia di riconsegna al Comune di Livorno delle aree destinate alla viabilità di Ardenza. Presenti il sindaco Luca Salvetti con l’assessora all’Ambiente e Mobilità Giovanna Cepparello, rappresentanti del Genio Civile, delle Ferrovie e dei Vigili del Fuoco.