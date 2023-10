Riaperto alle 18 circa il viale Italia

Da via Forte dei Cavalleggeri alla Baracchina Bianca la strada era stata chiusa al traffico dalle 10. Riaperto alle 18 circa il viale Italia dopo le operazioni di pulizia

Riaperto alle 18 circa il viale Italia dopo le operazioni di pulizia. Per domani codice verde. Ovviamente col bollettino di domani (intorno alle ore 13) la situazione potrebbe modificarsi.

Sopralluogo della Protezione civile

Sopralluogo della Protezione civile del Comune nel tratto di viale italia, da via Forte dei Cavalleggeri alla Baracchina Bianca chiuso al traffico dalle 10 per mareggiate. Il vento è dato in attenuazione dalle 19. Il sopralluogo è servito per capire se dopo una accurata pulizia della strada ci siano le condizioni per riaprire la strada prima delle 20, da quando cioè è prevista la fine dell’allerta gialla per vento.

Interventi per alberi pericolanti

La Misericordia di Montenero-Protezione Civile è stata attivata con alcuni operatori muniti di motosega che sono intervenuti dalla Rotonda di Ardenza fino al Cantiere Benetti per alberi pericolanti. In tutto sono stati tagliati circa cinque arbusti ai fini di mettere in sicurezza l’intera area.

