Riaperto il sottopasso di via della Padula

In queste ore Anas, responsabile della struttura, ha fatto un sopralluogo e messo in sicurezza la parte danneggiata consentendo appunto la riapertura al traffico

È stato riaperto al traffico il sottopasso di via della Padula, chiuso il 4 marzo su richiesta dei Vigili del Fuoco a seguito della caduta di parte di cemento dal copriferro. In queste ore Anas, responsabile della struttura, ha fatto un sopralluogo e messo in sicurezza la parte danneggiata consentendo appunto la riapertura al traffico.

Condividi:

Riproduzione riservata ©