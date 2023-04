Riapre a doppio senso di marcia la SP 555 delle Colline a Guasticce

Sono terminate le lavorazioni relative all’ampliamento della carreggiata e all’asfaltatura del manto stradale ed è possibile consentire il normale transito veicolare, eliminando il disagio del senso unico per chi si muoveva verso Livorno

A partire da sabato 8 aprile, la strada provinciale numero 555 delle Colline riaprirà in doppio senso di marcia. Sono, infatti, terminate le lavorazioni relative all’ampliamento della carreggiata e all’asfaltatura del manto stradale ed è possibile consentire il normale transito veicolare, eliminando il disagio del senso unico per chi si muoveva verso Livorno.

Rimangono da eseguire alcune opere complementari a corredo dell’intervento che saranno completate prossimamente.

“Sono particolarmente felice per la riapertura del doppio senso di marcia di questo tratto della SP 555 – sottolinea il consigliere provinciale Giovanni Biasci – nonostante i ritardi dovuti a vari eventi, portiamo a termine con soddisfazione un progetto, partito molti anni fa, e che difficilmente sarebbe arrivato a conclusione senza il grande impegno messo in campo dalla Provincia per realizzarlo”.

Per quanto riguarda, invece, il trasporto pubblico, la situazione si normalizzerà dal 12 aprile, con gli autobus delle linee 104 e 113 che torneranno a viaggiare seguendo l’originario percorso, compresa la corsa del trasporto scolastico delle ore 7:19.

Saranno, quindi, ripristinate tutte le regolari fermate lungo la SP 555, in direzione Livorno, e quelle di Stagno/via Barontini, Stagno/Hotel Mediterraneo e Stagno/concessionaria Mercedes.

Condividi: