Riapre Ghiomelli: “Sono stati giorni lunghissimi”

Riapre Ghiomelli Garden & Bistrot. A comunicarlo nel pomeriggio del 18 novembre con un post Fb è stato il negozio stesso. “Sono stati 15 giorni lunghissimi – spiega Riccardo Ghiomelli raggiunto telefonicamente da QuiLivorno.it – Un ringraziamento al nostro personale e alle centinaia di persone che ci hanno scritto per farci sentire importanti e che in questo modo reso meno dolorosa questa parentesi. Un ringraziamento mi sento di farlo anche all’organo dei vigili del fuoco e al Comune perché dopo la chiusura sono stati loro che hanno fatto di tutto, nel rispetto chiaramente dell’iter che andava seguito, per rimetterci nelle condizioni di riaprire. Oggi è quindi importante dire che da venerdì 19 novembre possiamo riaprire. Subito dopo la chiusura il primo pensiero è stato cosa dobbiamo fare per poter riaprire. Era importante riaprire non solo da un punto di vista economico, siamo una famiglia di 20 persone, ma anche da un punto di vista umano nei confronti di intere generazioni, e delle famiglie con bambini di oggi, che sono cresciute magari anche solo trascorrendo una giornata qui dentro, con la speranza in questo periodo di poter regalare un momento di gioia facendo dimenticare per un attimo cosa sta accadendo”. Il via libera alla riapertura dunque è arrivato. “Il Natale è salvo” chiude il post Fb.