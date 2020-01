Ricostruito il primo muretto distrutto dalla alluvione

Il muretto porta una "firma", se così si può dire, tre archi, e rappresenta il primo "mattone" di una riqualificazione più ampia che porterà ad ponte del tutto nuovo

Nessun taglio del nastro. E’ stata una ricostruzione “silenziosa” quella del primo, nuovo, muretto ai Tre Ponti. Il muretto porta una “firma”, se così si può dire, tre archi, e rappresenta il primo “mattone” di una riqualificazione più ampia che porterà ad ponte del tutto nuovo. La parola al sindaco: “Sono soddisfatto di questo intervento come di tutti gli altri. I lavori stanno procedendo su tutti i fronti, anche in quell’area lì dove c’era uno dei segni più evidenti. Era giusto non presentare questo intervento con tanto clamore. Aggiungo che il consiglio comunale è stato compatto nell’indicare la necessità di monitorare gli interventi post alluvione della Regione con appuntamenti trimestrali. Già tanto è stato fatto con decine e decine di milioni impegnati sul territorio con celerità non indifferente”.