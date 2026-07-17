Rieccola alla Bellana la coppia più amata dai livornesi
La coppia continua a spostarsi lungo il litorale livornese, oggi erano di nuovo alla Bellana, regalando immagini suggestive e conquistando l'affetto dei cittadini, sempre più felici di seguirne gli spostamenti
Sono diventati una presenza familiare, ma ogni loro apparizione continua a suscitare stupore. I cigni che da tempo frequentano il mare di Livorno sembrano aver scelto l’intero tratto di costa come casa, alternando soste nella zona della Bellana fino a spingersi verso il Romito. I loro spostamenti vengono spesso immortalati da residenti e turisti, che condividono fotografie e video sui social, trasformando ogni avvistamento in una piccola notizia capace di strappare un sorriso. La loro eleganza e la tranquillità con cui nuotano tra le acque della costa labronica hanno conquistato il cuore dei livornesi. In tanti ormai li aspettano, li cercano durante le passeggiate sul lungomare e si rallegrano nel rivederli comparire, diventati ormai una delle immagini più amate dell’estate cittadina.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.