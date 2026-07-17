Rieccola alla Bellana la coppia più amata dai livornesi

La coppia continua a spostarsi lungo il litorale livornese, oggi erano di nuovo alla Bellana, regalando immagini suggestive e conquistando l'affetto dei cittadini, sempre più felici di seguirne gli spostamenti

Sono diventati una presenza familiare, ma ogni loro apparizione continua a suscitare stupore. I cigni che da tempo frequentano il mare di Livorno sembrano aver scelto l’intero tratto di costa come casa, alternando soste nella zona della Bellana fino a spingersi verso il Romito. I loro spostamenti vengono spesso immortalati da residenti e turisti, che condividono fotografie e video sui social, trasformando ogni avvistamento in una piccola notizia capace di strappare un sorriso. La loro eleganza e la tranquillità con cui nuotano tra le acque della costa labronica hanno conquistato il cuore dei livornesi. In tanti ormai li aspettano, li cercano durante le passeggiate sul lungomare e si rallegrano nel rivederli comparire, diventati ormai una delle immagini più amate dell’estate cittadina.

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