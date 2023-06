Rifacimento dell’asfalto in via delle Sorgenti. Lavori per un milione di euro

Sono iniziati i lavori di sistemazione della pavimentazione stradale lungo la SP 4 via delle Sorgenti. Le opere, realizzate nell’ambito del programma di manutenzione delle strade provinciali, sono state precedute da un intervento di consolidamento stradale, terminato a maggio, che ha eliminato cedimenti e sconnessioni presenti sulla carreggiata. Il costo complessivo dei lavori è di circa un milione di euro.

I lavori di rifacimento dell’asfalto saranno eseguiti su tratti saltuari, lungo tutto il tronco stradale. Inoltre, all’altezza del tratto compreso tra km 8+000 e il km 8+500, in prossimità dell’intersezione con la via per Nugola, dove in passato si sono verificati alcuni incidenti e sono in opera i pannelli segnalatori a led che indicano la curva pericolosa, sarà steso un bitume ad aderenza migliorata e sarà riprofilata la pendenza della strada.

Per tutta la durata dei lavori, che in questa prima fase interessano il tratto compreso tra il km 3+000 e il km 3+500, è istituito il restringimento della carreggiata, con senso unico alternato e la limitazione della velocità a 30 kmh.

