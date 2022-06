Rifacimento pavimentazione lungo la SRT 206 Pisana-Livornese

Prende il via lunedì 6 giugno, un importante intervento di manutenzione stradale che riguarda la SRT. n. 206 “Pisana Livornese”. I lavori riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale, per un costo complessivo di 148.000 euro, nel tratto compreso tra le intersezioni con la SP 8 via delle Capanne e la SP 4 via delle Sorgenti (dal km 19+690 al km 29+700).

A far data da oggi e fino al 29 luglio, all’altezza del cantiere mobile, sarà in vigore l’ordinanza provinciale di limitazione al traffico, che dispone l’istituzione del senso unico alternato e la limitazione della velocità a 30 km/h.

Analoghe limitazioni saranno in vigore dal 13 giugno fino al primo luglio, sempre sulla SRT 206, limitatamente ai tratti in corrispondenza del km 3+500 e del km 19+950, per consentire l’esecuzione di lavori riguardanti la posa di cavi di fibra ottica.