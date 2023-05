Rifiuti abbandonati a Calignaia. “Erano vicinissimi al mare”

“Tutto a pochi metri di distanza e vicinissimo alla battigia, se si fosse alzato il mare sarebbe potuto finire tutto in acqua”. Le foto sono state scattate la mattina del 9 maggio intorno alle 10. Siamo a Calignaia e questa è la segnalazione di un lettore che si è poi adoperato per rimuovere i rifiuti. “Ho portato via io quello che potevo con un sacchetto che porto con me. Per il mucchio che vedete nella foto serve però un camion”. Complimenti da parte di tutti noi per il gesto, Giuseppe!

Purtroppo non è la prima volta che scriviamo di rifiuti abbandonati. Il dispiacere è doppio visto che iniziative legate alla salvaguardia del nostro mare in città non mancano. E’ di domenica 7 maggio l’ultima, ovvero il Clean Up della spiaggia dei Tre Ponti realizzato nell’ambito del Sulla Felicità Festival che ha visto la partecipazione, oltre che di Comune e Aamps, di decine di associazioni del territorio come Sons of The Ocean con l’hashtag #Unitiperilmare4.0. “Questo meraviglioso mare accoglie tutti e non deve essere trattato così. E siamo ad inizio stagione… Speriamo che questo articolo sensibilizzi un po’ le persone”, conclude Giuseppe.

