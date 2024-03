Rifiuti abbandonati in centro accanto ai cassonetti: scattano le sanzioni

Prosegue senza sosta l’attività degli Ispettori Ambientali di Aamps/RetiAmbiente che, in collaborazione con l’ufficio Ambiente del Comune di Livorno e a supporto della polizia municipale, presidiano tutti i giorni il territorio comunale per sensibilizzare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti e sanzionare gli eventuali trasgressori.

Nella rete dei controlli di questi giorni sono finite alcune utenze non domestiche, ma anche cittadini poco rispettosi del bene comune che hanno lasciato impropriamente accanto i cassonetti in via Fiume, via degli Avvalorati e via del Seminario sacchi di rifiuti indifferenziati e ingombranti poi prontamente rimossi dagli Operatori di Quartiere e dalle Squadre di Pronto Intervento. Ne è conseguito l’avvio dell’iter per sollevare le sanzioni in linea con quanto indicato dal “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”.

“Come preannunciato – commenta Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno – è in corso la sostituzione di tutti i vecchi cassonetti con i contenitori di ultima generazione che a breve ci permetteranno di avviare anche nel centro città il sistema di tariffazione puntuale. In questa fase Aamps sta presidiando continuativamente tutte le postazioni, con attività di sensibilizzazione e di informazione rivolte ai cittadini. A tal proposito rinnoviamo l’invito ai cittadini a prestare la massima attenzione al conferimento dei materiali differenziati e, soprattutto, a tenere conto che i nuovi cassonetti hanno volumetrie più ampie dei precedenti ma bocche di inserimento dei sacchetti adatte ai sacchi dell’organico e non al conferimento di materiali di grandi dimensioni, così da favorire una più spinta e corretta differenziazione dei materiali”.

