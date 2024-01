Rifiuti abbandonati in via delle Cateratte, 13 utenze a rischio sanzione

Prosegue senza sosta l’impegno degli Ispettori Ambientali di Aamps/RetiAmbiente, individuate 13 utenze tra esercenti e privati cittadini. Tra i rifiuti abbandonati bombole del gas esauste, cassette in legno per la frutta e la verdura, bottiglie in plastica e vetro e innumerevoli sacchi contenenti rifiuto differenziabile

Prosegue senza sosta l’impegno degli Ispettori Ambientali di Aamps/RetiAmbiente sul fronte della repressione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Questa volta a farne le spese sono risultate in un sol colpo 13 utenze, tra esercenti e privati cittadini, che nei giorni scorsi hanno incautamente abbandonato quantitativi ingenti di rifiuti in via delle Cateratte. A terra, in prossimità di una postazione per i rifiuti differenziati, sono state rinvenute su indicazione del servizio SegnaLI e dell’ufficio Ambiente del Comune di Livorno bombole del gas esauste, cassette in legno per la frutta e la verdura, bottiglie in plastica e vetro e innumerevoli sacchi contenenti rifiuto differenziabile parte dei quali risultati rotti con i rifiuti sparsi sul manto stradale. Ne è conseguito l’avvio delle indagini per gli accertamenti di rito e l’elevazione delle eventuali sanzioni in linea con quanto indicato dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale. L’area è stata poi pulita con cura dagli Operatori di quartiere di Aamps/RetiAmbiente. “I nuclei ambientali dedicati al controllo del territorio, tra agenti della Polizia Municipale e Ispettori Ambientali, sono continuativamente attivi – spiega Giovanna Cepparello, assessore all’Ambiente del Comune di Livorno – sia con azioni sanzionatorie che con azioni di sensibilizzazione nei confronti di quella parte della cittadinanza che si presume possa non essersi informata sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Chi abbandona i propri rifiuti danneggia l’intera comunità e, perciò, non è tollerabile”.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

