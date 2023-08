Rifiuti abbandonati in via Giotto Ciardi, in arrivo foto-trappole mobili e nuovi ispettori

Sul posto polizia municipale e Aamps dopo la segnalazione a SegnalaLi di alcuni cittadini in transito. Al termine dei primi accertamenti gli operatori di Aamps hanno provveduto a raccogliere i rifiuti abbandonati e pulire la strada ripristinando le originarie condizioni di decoro

Più di 30 sacchi neri sono stati individuati e segnalati da alcuni cittadini in transito in via Giotto Ciardi a Porta a Terra non distante dal centro commerciale. Pronto l’intervento della Polizia Municipale che, allertata dal servizio SegnalaLI del Comune di Livorno e coadiuvata dagli Ispettori Ambientali di Aamps, ha riscontrato la presenza di rifiuti abbandonati di varia tipologia riconducibili sia ad utenze domestiche che ad utenze non domestiche. Sono in corso le indagini per individuare gli autori dell’illecito (potenzialmente sia di natura amministrativa che penale) per la prescrizione delle sanzioni in linea con quanto indicato dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti (con particolare riferimento alle violazioni sull’obbligo di differenziazione dei materiali con la raccolta “porta a porta”) e per altri servizi di igiene ambientale. Al termine dei primi accertamenti gli operatori di Aamps hanno provveduto a raccogliere i rifiuti abbandonati e pulire la strada ripristinando le originarie condizioni di decoro. “Le forze che stiamo mettendo in campo per contrastare l’aberrante fenomeno dell’abbandono dei rifiuti – commenta il sindaco Salvetti – sono sempre più numerose e puntano ad un monitoraggio capillare di tutta la città. Come preannunciato dall’assessore all’Ambiente Cepparello installeremo le foto-trappole mobili e avremo a brevissimo la disponibilità di nuovi Ispettori Ambientali che, a supporto di un lavoro continuativo e puntuale già in essere della Polizia Municipale, ci permetterà di sostenere i cittadini nel corretto conferimento dei rifiuti ma anche di sanzionare quelli portati a non rispettare le più elementari norme in materia ambientale e ad eludere i controlli a discapito dell’igiene e del decoro del nostro territorio”.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

