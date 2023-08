Rifiuti abbandonati in via Mogadiscio, individuati gli autori

Alcuni cittadini hanno contattato il servizio SegnaLi del Comune che ha subito attivato la Polizia Municipale e gli Ispettori Ambientali di Aamps: "Nei prossimi giorni decreteremo l’istituzione di ulteriori Ispettori Ambientali per rendere ancora più capillare l’attività di controllo su tutto il territorio comunale"

Pressoché quotidianamente riscontravano nelle prime ore della mattina, nel tragitto casa-lavoro, numerosi sacchi contenenti rifiuti a ridosso dei cassonetti stradali in via Mogadiscio non distanti dall’attracco delle navi da crociera. Per questo alcuni diligenti cittadini hanno contattato il servizio SegnaLi del Comune di Livorno che ha subito attivato la Polizia Municipale e gli Ispettori Ambientali di Aamps. Dopo le opportune indagini, scrive Aamps in un comunicato, sono state individuate alcune imprese che sono risultate autori dell’illecito amministrativo. Verranno sanzionate in linea con quanto prescritto dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la raccolta differenziata dei rifiuti (con particolare riferimento alle violazioni sull’obbligo di differenziazione dei materiali con la raccolta “porta a porta”) e per altri servizi di igiene ambientale. Al termine delle indagini gli operatori di Aamps hanno provveduto a raccogliere i rifiuti abbandonati e pulire la strada ripristinando le originarie condizioni di decoro. “Nei prossimi giorni decreteremo l’istituzione di ulteriori Ispettori Ambientali – commenta Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno – e saremo nella possibilità di rendere ancora più capillare l’attività di controllo su tutto il territorio comunale. Siamo già nella possibilità di anticipare che tale novità ci permetterà anche di intensificare il monitoraggio sul corretto conferimento dei rifiuti con particolare riguardo alla gestione e al posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata consegnati in comodato d’uso gratuito sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche”.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

Condividi: