Rifiuti abbandonati nella vegetazione a Calafuria

Valenti: "La sinergia con la Polizia Municipale, lo sforzo dei nostri operatori e le segnalazioni dei cittadini ci garantiscono comunque un presidio di tutto il territorio comunale per individuare i trasgressori"

Un materasso a due piazze, un divano in letto con doghe in legno e rete metallica, mobilio e suppellettili, basi in plastica per il contenimento degli ombrelloni da mare e materiali lignei deteriorati che, si presume, possano essere addebitabili a lavorazioni edili. È quanto alcuni cittadini in transito sulla Strada Statale Aurelia hanno individuato questa mattina in località Calafuria nella vegetazione che divide il manto di percorrenza stradale dalla scogliera a picco sul mare. Uno scempio ambientale ben visibile dalla strada comunicato al servizio SegnalaLI del Comune di Livorno e agli Ispettori Ambientali di AAMPS/Retiambiente che, prontamente, si sono recati sul posto per avviare le indagini a supporto della Polizia Municipale e provare a risalire agli autori dell’abbandono che rischiano un procedimento di natura penale ai sensi del D.L. n. 105 del 2023. Allertato anche l’ufficio Cura dello spazio pubblico e della città del Comune di Livorno per avviare la rimozione di tutto il materiale con i relativi costi che potrebbero ricadere sulla comunità. “Siamo allibiti – commenta Giovanna Cepparello, assessora alla Gestione dei rifiuti e igiene ambientale – per come alcuni soggetti si prodighino per disfarsi dei rifiuti senza alcun rispetto per l’ambiente e il bene pubblico. In questo caso specifico è stato deturpato un tratto della nostra costa e si tratta di un’azione deplorevole che interpretiamo anche come uno schiaffo ai tanti volontari che durante il periodo estivo si sono prodigati per tenere pulita la nostra meravigliosa scogliera e le spiagge livornesi. È nostro dovere proseguire nella direzione di una sensibilizzazione al corretto conferimento dei rifiuti sempre più spinta – conclude Cepparello – ma anche sanzionare a termini di legge coloro i quali causano condizioni a dir poco indecorose come questa appena individuata nonché contrastare le attività illecite di finte imprese che si offrono per liberare cantine e garage”. “Non è la prima volta che ci troviamo ad intervenire in prossimità delle scogliere – spiega Andrea Valenti, responsabile Decoro Urbano, Ispettorato Ambientale e Comunicazione AAMPS/Retiambiente – purtroppo non di rado prese di mira per lo scarico abusivo di materiali al pari delle aree collinari. La sinergia con la Polizia Municipale, lo sforzo dei nostri operatori e le segnalazioni dei cittadini ci garantiscono comunque un presidio di tutto il territorio comunale per individuare i trasgressori e ripristinare quanto più possibile rapidamente le migliori condizioni di pulizia e igiene”.

Per contribuire al decoro della città:

Pronto Intervento Polizia Municipale: tel. 0586820420

Degrado urbano: email [email protected]

Abbandono rifiuti: email [email protected], [email protected], [email protected]; tel. numero verde AAMPS/Retiambiente: 800031266.

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