Rifiuti pericolosi, ferito lavoratore Aamps/Retiambiente. La solidarietà dell’azienda

Nella fase di compattamento dei materiali sarebbe fuoriuscito un liquido (poi risultato soda caustica) che ha provocato al lavoratore ustioni rilevate al pronto soccorso di primo e secondo grado guaribili in 7 giorni. "Indagini in corso. Intanto auguriamo al dipendente una piena e pronta guarigione"

É accaduto nei giorni scorsi durante la vuotatura di alcuni contenitori nell’attività ordinaria rivolta alle utenze della zona. Nella fase di compattamento dei materiali, si legge in un comunicato stampa del 18 maggio, sembrerebbe essersi verificato lo schiacciamento di una bomboletta e la fuoriuscita improvvisa di un liquido (poi risultato soda caustica) finito su alcune parti del corpo del lavoratore causandogli ustioni rilevate al pronto soccorso di primo e secondo grado guaribili in 7 giorni. Un fatto grave che poteva sfociare in una tragedia, prosegue il comunicato stampa. Il fatto è stato denunciato agli organi competenti per le opportune indagini e prontamente monitorato sia dagli uffici interni addetti alla sicurezza sia dalla Rsu. L’azienda ha comunque avviato anche indagini proprie coinvolgendo gli Ispettori Ambientali al fine di individuare i dettagli di un conferimento di rifiuti pericolosi errato in contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani che poteva causare conseguenti ben più gravi di quelle registrate. Aamps/Retiambiente esprime la piena solidarietà al dipendente coinvolto nella vicenda augurandogli una piena e pronta guarigione.

