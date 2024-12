“Riflessi di storia”, call fotografica dedicata al Mercato

Consorzio Mercato Buontalenti e Confesercenti Provinciale di Livorno invitano cittadini e appassionati a partecipare dal 16 dicembre ad una iniziativa di "call" fotografica gratuita consistente nell'inviare scatti che raccontino la vita, la storia e l'atmosfera del Mercato delle Vettovaglie. Partecipazione gratuita. Il regolamento

Il Consorzio Mercato Buontalenti Livorno, in collaborazione con Confesercenti Provinciale di Livorno, invita i cittadini e gli appassionati, a partecipare a partire dal giorno 16 dicembre ad una call fotografica gratuita dedicata allo storico Mercato che presto sarà protagonista di una riqualificazione significativa. “L’obiettivo – dichiara Simone Toschi presidente del Consorzio del Buontalenti – è quello di raccogliere immagini che raccontino la vita, la storia e l’atmosfera del mercato per preservare attraverso gli scatti, la memoria storica di quella piazza, affinché possa essere custodita e tramandata alle nuove generazioni”. “Vorremmo lasciare un ricordo – dichiara Alessandro Ciapini direttore Confesercenti – di come era il mercato prima della riqualificazione. L’idea che abbiamo è quella di utilizzare il materiale fotografico selezionato per allestire una mostra e predisporre un book fotografico da presentare al momento dell’inaugurazione della nuova piazza riqualificata”. L’iniziativa è sostenuta e patrocinata dell’Amministrazione Comunale che, nelle parole di Rocco Garufo, assessore al Commercio e Turismo: “Si tratta di un’iniziativa molto suggestiva perché vuole immortalare lo storico mercato Buontalenti in un passaggio che definirei, senza enfasi, davvero epocale: le vecchie strutture che hanno caratterizzato per oltre settant’anni l’area mercatale lasceranno il posto ad una struttura nuova che guarda al futuro, ma l’idea di conservare la memoria di ciò che è stato il mercato è fondamentale per l’identità stessa della città, dei suoi cittadini presenti e futuri e anche dei turisti che arriveranno”.

Partecipare è semplice:

La partecipazione è libera, gratuita ed aperta a tutti;

Inviate le vostre foto, a partire dal 16/12/2024 entro il 10/01/2025 all’indirizzo: [email protected] indicando il NOME COGNOME dell’AUTORE ed il TITOLO; nel corpo della mail dovrà essere scritto di aver letto ed accettato il Regolamento;

Non verranno accette foto con firme, loghi o marchi;

Formato preferito: JPEG o PNG, alta risoluzione;

E’ consentito l’invio di una sola foto per autore;

Tutti gli ulteriori dettagli ed il regolamento sono disponibili sul sito della Confesercenti Provinciale di Livorno www.confesercenti.li.it oppure cliccando direttamente al seguente link https://shorturl.at/laJTH. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo: [email protected]

