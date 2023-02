Rifondazione Comunista in lutto: addio al compagno Saverio Renda

Saverio Renda in una foto tratta da Facebook. Il cordoglio del mondo della politica e dell'associazionismo

Segretario del circolo di Rifondazione Livorno Sud-La Rosa, il suo impegno generoso e coerente si svolgeva anche nel mondo dell'associazionismo dove era attivo in Agedo e in Avis, dove era stato presidente zonale

La federazione livornese del partito della Rifondazione Comunista esprime profondo cordoglio per la scomparsa del compagno Saverio Renda. Segretario del circolo di Rifondazione Livorno Sud-La Rosa, il suo impegno generoso e coerente si svolgeva anche nel mondo dell’associazionismo dove era attivo in Agedo e in Avis, dove era stato presidente zonale. “Siamo profondamente rattristati per la perdita di un grande compagno – si legge nella nota stampa inviata il 6 febbraio alle redazioni dalla segreteria della federazione di Livorno Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – Ci stringiamo ai figli Francesco, membro della nostra segreteria di federazione, e Federico, alla moglie Rita, a tutta la famiglia e a tutti e tutte quelli che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. Ciao Saverio, i compagni e le compagne ti ricorderanno sempre”.

