Rimossa la carcassa di balenottera Physalus

Conclusa tra gli applausi la rimozione in via d'urgenza - coordinata da Comune e Capitaneria - della balenottera Physalus da parte della ditta Neri insieme al nucleo di sommozzatori dei vigili del fuoco

Conclusa tra gli applausi finali la rimozione in via d’urgenza – coordinata da Comune e Capitaneria – della balenottera Physalus da parte della ditta Neri insieme al nucleo di sommozzatori dei vigili del fuoco. La carcassa è stata portata alla banchina 12 del porto dove hanno proseguito le operazioni la ditta Bettarini per il sollevamento e la ditta Petracchi, soggetto specializzato per lo smaltimento secondo le procedure di legge. Assieme al volontariato, la Protezione Civile del Comune sta predisponendo delle torri faro per illuminare la banchina poiché presumibilmente le operazioni si svolgeranno oltre il tramonto. “È una balenottera Physalus di 18 metri circa” ha spiegato stamattina sul posto a QuiLivorno.it il direttore del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo Antonio Borzatti, che ringraziamo

