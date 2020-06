Rimosse carcasse di auto e scooter

Gli agenti della polizia municipale si sono attivati per portar via macchine e motorini abbandonati in varie zone della città: dai Tre Ponti a Shangai passando da via Provinciale Pisana

Mediagallery La comandante della Municipale, Annalisa Maritan: "Un lavoro svolto sia su segnalazione che su iniziativa dei nostri agenti. Un servizio doveroso per tutta la comunità"

La polizia municipale al lavoro in questi ultimi giorni per la rimozione di carcasse di auto e scooter. E’ questo quanto è accaduto in città in seguito alle segnalazioni degli abitanti di alcuni quartieri cittadini che, alla vista di un degrado urbano intollerabile fatto da macchine vecchie e vandalizzate, motorini arrugginiti e cannibalizzati, hanno deciso di avvisare gli agenti al servizio della comandante Annalisa Maritan per porre fine a questo scempio. E così ecco in azione il servizio di rimozione andato in scena ai Tre Ponti dove, in largo Bartoli, è stata portata via un’auto ormai priva di ogni riferimento alla sua funzionalità e addirittura imbrattata anche con scritte spray colorate. Stesso comportamento per una serie di scooter in via Ciro Menotti e in generale nel quartiere Shangai dove sono stati rimossi in serie. Un camper, insieme ad altre vetture, è stato poi portato via da via degli Acquaioli e da alcune strade dei quartieri Nord come via Provinciale Pisana. “Un lavoro svolto sia su segnalazione – spiega la comandante Maritan – che su iniziativa dei nostri agenti. Un servizio doveroso per tutta la comunità”.