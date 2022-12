Rimossi 13 veicoli abbandonati in città. Ecco dove

I 13 veicoli rimossi, erano, nello specifico, un autocarro, 6 auto e 6 motoveicoli e si trovavano nelle seguenti strade: via Costanza, via Tito Speri, via Fratelli Cervi, via Provinciale Pisana, via Ciro Menotti, via Niccolò Stenone

Ben 13 veicoli, abbandonati da anni in varie parti della città, sono stati rimossi in questi giorni con ordinanza emessa dall’Ufficio Rifiuti e Igiene Ambientale del Comune di Livorno, a seguito di accertamenti della Polizia Locale su veicoli in stato di abbandono. In pratica si è trattato di una azione coordinata tra uffici: Ufficio Rifiuti e Igiene Ambientale, Polizia Municipale, Ufficio Segnala-Li e Aamps.

Come detto, in seguito ai verbali, l’Ufficio Rifiuti e Igiene Ambientale ha avviato i procedimenti previsti dalle norme vigenti (art. 192, D. Lgs. 152/2006) finalizzati all’emissione di ordinanza sindacale per la rimozione e lo smaltimento dei veicoli abbandonati e classificati come rifiuti.

Dal momento che i proprietari dei veicoli destinatari delle ordinanze sindacali, non hanno provveduto alla rimozione dei mezzi nei tempi previsti, gli uffici comunali hanno affidato il servizio di rimozione a una ditta di demolizione autorizzata (Autodemolizione Livornese) ed hanno multato gli stessi proprietari.

I 13 veicoli rimossi, erano, nello specifico, un autocarro, 6 auto e 6 motoveicoli e si trovavano nelle seguenti strade: via Costanza, via Tito Speri, via Fratelli Cervi, via Provinciale Pisana, via Ciro Menotti, via Niccolò Stenone.

L’autocarro rimosso in via Costanza e una Fiat Punto rimossa in vi a Menotti, erano colmi di rifiuti, l’intervento degli uffici è stato dunque più complicato in quanto dapprima è stata effettuata la pulizia dei due mezzi da parte di Aamps e successivamente si è provveduto alla rimozione dei due veicoli.

Condividi: